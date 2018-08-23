Песков - о возможном смягчении пенсионной "реформы" Путиным: Пока мне нечего сказать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной "реформы". Ранее об этом сообщили СМИ, назвав вероятную дату заявления – 28 августа.

По словам Пескова, если президент посчитает необходимым, он это сделает, передает "Интерфакс". "Но пока мне нечего сказать", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, "Единая Россия" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста. Партия выработала ряд предложений по совершенствованию пенсионной системы, с которыми намерена обратиться к Путину.

В июле президент нарушил свое затянувшееся молчание по поводу повышения пенсионного возраста.