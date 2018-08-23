Президент "Урала": Бикфалви может перейти в ЦСКА? Это слухи

Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА полузащитника Эрика Бикфалви.

Ранее агент футболиста Даниаэль Драгош заявил, что его клиент может перебраться в Москву, а конкретнее - в армейскую команду. По его словам, якобы между клубами уже идут переговоры.

Однако президент "Урала" это опроверг.

"Бикфалви может перейти в ЦСКА? Мало ли что пишут. Не знаю ничего об этом. Наверное, слухи", - приводит слова Григория Иванова "Спорт-Экспресс".

Напомним, Эрик Бикфалви появился в "Урале" в начале 2017 года и быстро стал одним из лидеров команды. Болельщики не раз признавали его лучшим игроком матчей, также полузащитник стал лучшим футболистом минувшего сезона.