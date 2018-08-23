Александр Левин избран председателем Общественной палаты Свердловской области

в этот день
23.08.18
14:50
В Екб.16:50
На родине отвергли, а Западу нравится. В Европе отметили "Лето" Серебренникова
Большую часть семейного бюджета уральцы тратят на продукты и ЖКХ
От губернатора Севастополя уходит вся московская команда "апостолов"
Главное
Отметили годовщину Курской битвы: рассекретили рассекреченное, перевернули танк

Тема дня
Торговые войны на "Армии-2018" В Подмосковье на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино" проходит форум "Армия-2018". В прошлом году выставка Russian Arms Expo, проходившая с 1999 г. в Нижнем Тагиле, на основании распоряжения премьера Дмитрия Медведева, была перенесена в Подмосковье. Пошел ли перенос на пользу оборонке?
23.08.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Общественная палата на низком старте: пора выбирать главу, а к составу остаются вопросы 23 августа новый состав Общественной палаты Свердловской области (ОПСО) соберется на свое первое заседание в обновленном виде. О том, почему непросто шло формирование ОПСО и кто займет место руководителя этой "пестрой" по составу участников структуры, – читайте в материале Накануне.RU.
23.08.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
На слушаниях по пенсионной "реформе" депутаты Госдумы листали картинки в своих гаджетах
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 480

Александр Левин избран председателем Общественной палаты Свердловской области
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Дом журналистов, Екатеринбург, Александр Левин (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в резиденции главы региона открылось первое заседание Общественной палаты Свердловской области (ОПСО), передает корреспондент Накануне.RU

Читайте также:

Предваряя мероприятие, слово взял губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил большой вклад ОПСО прежнего созыва в развитие региона и становление институтов гражданского общества, пожелал успехов обновленной палате и выразил уверенность, что она по-прежнему будет серьезным механизмом для взаимодействия власти и общества.

Глава региона во вступительном слове также предложил на пост председателя палаты руководителя Свердловского творческого Союза журналистов Александра Левина. Уже в ходе заседания, которое на правах старейшего открыл Юрий Судаков, все 38 присутствовавших (из 42-х) членов ОПСО проголосовали за Левина.

Заседание Общественной палаты Свердловской области, Левин(2018)|Фото: Накануне.RU

В ответном слове Александр Юрьевич заявил, что в палате нового созыва собрались "очень авторитетные и серьезные люди", которым предстоит решить большой объем задач, стоящих перед палатой.

Заседание Общественной палаты Свердловской области, голосование(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что ранее губернатор назвал такой задачей "улучшение качества жизни жителей Свердловской области".

В дальнейшем на заседании члены ОПСО занялись формированием структуры этой организации - комиссий и рабочих групп. Уже назначены заместители председателя, ими избраны Владимир Винницкий, Елена Зверева, Александр Косинцев, Сергей Майзель и Вадим Савин.

Заседание Общественной палаты Свердловской области(2018)|Фото: Накануне.RU



Развитие сюжета: Ранее 23.08.2018 14:20 Мск
Александр Левин: Рабочий день придется увеличить

Другие новости по темам: Александр Левин, Общественная палата, Евгений Куйвашев
23.08.2018 13:56 Мск | Андрей Яловец
15:56 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Александр Левин избран председателем Общественной палаты Свердловской области
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+