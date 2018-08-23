Александр Левин избран председателем Общественной палаты Свердловской области

Сегодня в резиденции главы региона открылось первое заседание Общественной палаты Свердловской области (ОПСО), передает корреспондент Накануне.RU

Предваряя мероприятие, слово взял губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил большой вклад ОПСО прежнего созыва в развитие региона и становление институтов гражданского общества, пожелал успехов обновленной палате и выразил уверенность, что она по-прежнему будет серьезным механизмом для взаимодействия власти и общества.

Глава региона во вступительном слове также предложил на пост председателя палаты руководителя Свердловского творческого Союза журналистов Александра Левина. Уже в ходе заседания, которое на правах старейшего открыл Юрий Судаков, все 38 присутствовавших (из 42-х) членов ОПСО проголосовали за Левина.

В ответном слове Александр Юрьевич заявил, что в палате нового созыва собрались "очень авторитетные и серьезные люди", которым предстоит решить большой объем задач, стоящих перед палатой.

Отметим, что ранее губернатор назвал такой задачей "улучшение качества жизни жителей Свердловской области".

В дальнейшем на заседании члены ОПСО занялись формированием структуры этой организации - комиссий и рабочих групп. Уже назначены заместители председателя, ими избраны Владимир Винницкий, Елена Зверева, Александр Косинцев, Сергей Майзель и Вадим Савин.