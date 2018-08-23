Самолет S7 экстренно сел в Сургуте из-за проблем с давлением в кабине

Самолет авиакомпании S7, экстренно севший утром в Сургуте, совершил внезапную посадку из-за того, что сработала сигнализация отказа наддува кабины. Она информирует экипаж о неисправности системы автоматического регулирования давления в кабине, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Генеральный директор аэропорта Сургута Евгений Дьячков рассказал, что этот технический сбой нельзя классифицировать как аварийную посадку. Она прошла по техническим причинам: датчики показали, что давление в кабине не соответствует норме. Бортовые системы отреагировали заранее, во время посадки рисков для пассажиров не было.

На борту находилось 30 пассажиров, которые размешены в гостинице "Полет", и четыре члена экипажа, которые пытаются устранить неисправность.

Напомним, борт, летевший из Норильска в Новосибирск, экстренно сел в Сургуте сегодня в 9.07.