Швейцарский банк опроверг заморозку счетов россиян

В швейцарском банке Credit Suisse заявили, что российские счета не заморожены, передает РИА Новости.

Напомним, сообщалось, что Credit Suisse заморозил связанные с Россией счета на общую сумму в $5 млрд. Данные о владельцах замороженных счетов в банке не раскрывают.

В банке пояснили, что в связи с введением новых санкций некоторые активы были реклассифицированы - переведены из активов под управлением в активы под хранением. Однако это не означает их заморозку.

В Госдуме ранее прокомментировали сообщения о заморозке российских активов, назвав это ударом по доллару и репутации мировых финансовых институтов.