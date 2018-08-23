На трассе в Свердловской области легковушка врезалась в трактор, пострадали ребенок и женщина

В Свердловской области на 85-м километре автодороги Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда автомобиль ВАЗ-21074 врезался в трактор. В результате ДТП пострадала женщина и 3-летняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Происшествие случилось вечером 22 августа: водитель легкового автомобиля пытался обогнать трактор. Известно, что водитель легковушки имел 15-летний стаж вождения. При аварии пострадала пассажир машины – женщина, у нее ушиб грудной клетки. Также травмировалась и 3-летняя девочка – у нее перелом плечевой кости.

Сотрудники ГИБДД установили, что ребенок перевозился на бустере, который был расположен посередине заднего сидения автомобиля, и был пристегнут 2-х точечным ремнём безопасности, что нарушает требования перевозки детей.

Водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.23 КоАП РФ. Ему выписали штраф на 3 тыс. руб.

По данным ГИБДД, с начала 2018 г. на территории Свердловской области 22 тыс. 788 водителей нарушили правила перевозки детей.