Начальник службы снабжения "Петербургского метрополитена" задержан по делу о мошенничестве

Начальник службы материально-технического снабжения "Петербургского метрополитена" Денис Руденко задержан в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщили в управлении СКР по региону.

Также следователи задержали по подозрению в мошенничестве гендиректора АО "МК Дизель-энерго" Алексея Лазарева. Решается вопрос об избрании обоим меры пресечения, в скором времени им будут предъявлены обвинения.

Следствие полагает, что в декабре 2015 года Лазарев при содействии Руденко заключили договор на выполнение работ по модернизации оборудования метрополитена.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, злоумышленники использовали при выполнении работ контрафактную продукцию по многократно завышенной стоимости, а более 32 млн руб., перечисленных руководством метрополитена на счет коммерческой компании, были похищены.

Отметим, накануне в метрополитене Петербурга прошли обыски, в ходе которых были изъяты предметы и документы, а также более 10 млн рублей.