По решению Бориса Дубровского муниципалитет получит 14,3 млн рублей на ремонт школ и реконструкцию водопровода

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о выделении 14,3 млн рублей на реконструкцию школ, водопровода и строительство новой системы водоснабжения в Октябрьском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что это решение было принято после обращения жителей района.

"Безусловно, все они – актуальные, эти вопросы решать необходимо. Мы уже не первый год поддерживаем муниципальные проекты через программу "Реальные дела", она доказала свою эффективность. Поэтому мы пошли навстречу людям и приняли решение о выделении средств на выполнение данных задач через эту программу", - подчеркнул он.

Так, на реконструкцию трех школ выделено 9,2 млн рублей. Средства пойдут на замену старых окон на новые, пластиковые. Все работы будут завершены в 2018 году.

1,3 млн рублей пойдут на проектно-изыскательские работы для реконструкции системы водоснабжения деревни Мяконьки. 3,8 млн рублей выделены на проектно-изыскательские работы для строительства водопровода в деревне Шишминка с населением в 552 человека. До настоящего времени жители этого населенного пункта брали воду из колодцев и скважин. Оба проекта планируется завершить к 1 февраля 2019 года.