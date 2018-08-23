Екатеринбургский разбойник прятался от полицейских в шкафу

Екатеринбургские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Он пытался спрятаться от сыщиков в шкафу.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, преступление было совершено ночью 15 августа: возле киоска на улице Учителей неизвестный подошел к прохожему, и, угрожая разбитой бутылкой, нанес ему травму, похитил сотовый телефон, деньги и скрылся. Медики диагностировали у мужчины резаную рану губы и доставили его в больницу для оказания помощи.

Очень скоро сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого: им оказался местный житель 1993 года рождения, ранее судимый за совершение краж. Злоумышленника взяли в одной из квартир поселка Пионерский: когда к нему пришли, он сидел в шкафу, накрывшись курткой, и думал таким способом обхитрить полицейских.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о разбое, ему грозит до семи лет тюрьмы. На время следствия он будет находиться под стражей. Стражи порядка проверяют его на причастность к совершению других преступлений: если вы пострадали от действий похитителя, об этом следует сообщить в полицию по телефону: 8-963-444-82-95.