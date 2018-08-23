Донбасс проведет выборы, если Киев не продлит закон об особом статусе, - Пушилин

В ДНР связывают судьбу предстоящих выборов главы и парламента с продлением киевского закона об особом статусе Донбасса. Об этом сказал ТАСС председатель парламента республики Денис Пушилин.

По его словам, если Киев не продлит действие закона, это будет означать отказ от Минских соглашений, "а значит, от перспективы выстроить между Киевом и Донбассом договорные отношения".

"Станет окончательно ясно, что никакой интеграции не будет и нужно как можно скорее достраивать нашу независимость и укреплять суверенную государственность".

Для этого, подчеркнул Пушилин, и нужно будет провести выборы, в том числе муниципальные.

Кроме того, он заявил, что может состояться референдум с вопросом о независимости ДНР. По его мнению, "это было бы к лучшему".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 6 августа инициативная группа общественного движения "Донецкая республика" предложила продлить срок полномочий Народного Совета и главы ДНР.