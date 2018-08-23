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Новости
23.08.2018 13:11 Мск (15:11 Екб)
общество | В России
Скрипали не выходят на связь с родными с конца июля
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Виктория Скрипаль (2018) | Фото: Reuters

Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что ни он, ни его дочь Юлия не выходят с ней на связь с конца июля.
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Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солбсери с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

Сообщалось, что Юлия намерена вернуться в Россию. Однако где она и ее отец находятся после выписки - неизвестно. Ранее Виктория заявляла, что дяди уже может не быть в живых.

Как передает РИА Новости, в последний раз Юлия Скрипаль связывалась с родными в день рождения бабушки.

Она рассказала, что у ее отца в горле трахеостома, из-за которой он не может говорить, но пообещала, что Сергей Скрипаль позвонит родным, когда трубку уберут. После этого звонков больше не было.

Юлия Скрипаль(2018)|Фото: youtube.com/BBC

Юлия Скрипаль

По словам Виктории, ситуация похожа на ту, что была с отравлением Александра Литвиненко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля намерена приехать в Великобританию, чтобы встретиться с сыном.

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23.08.2018 13:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:11 Екб

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Скрипали не выходят на связь с родными с конца июля
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