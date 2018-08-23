Скрипали не выходят на связь с родными с конца июля

Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что ни он, ни его дочь Юлия не выходят с ней на связь с конца июля.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солбсери с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

Сообщалось, что Юлия намерена вернуться в Россию. Однако где она и ее отец находятся после выписки - неизвестно. Ранее Виктория заявляла, что дяди уже может не быть в живых.

Как передает РИА Новости, в последний раз Юлия Скрипаль связывалась с родными в день рождения бабушки.

Она рассказала, что у ее отца в горле трахеостома, из-за которой он не может говорить, но пообещала, что Сергей Скрипаль позвонит родным, когда трубку уберут. После этого звонков больше не было.

Юлия Скрипаль

По словам Виктории, ситуация похожа на ту, что была с отравлением Александра Литвиненко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля намерена приехать в Великобританию, чтобы встретиться с сыном.