В Новой Москве при пожаре погиб мальчик 2011 года рождения

В Новой Москве при пожаре в жилом доме погиб малолетний мальчик, следователи проводят проверку по факту происшествия, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.

Тело ребенка 2011 года рождения было обнаружено сегодня после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Красная Пахра.

Следователи предварительно установили, что ребенок находился в доме с родственниками, двое из которых госпитализированы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Причины пожара и другие обстоятельства инцидента устанавливаются.