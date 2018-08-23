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Общественная палата на низком старте: пора выбирать главу, а к составу остаются вопросы 23 августа новый состав Общественной палаты Свердловской области (ОПСО) соберется на свое первое заседание в обновленном виде. О том, почему непросто шло формирование ОПСО и кто займет место руководителя этой "пестрой" по составу участников структуры, – читайте в материале Накануне.RU.
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23.08.2018 13:07 Мск (15:07 Екб)
происшествия | Центральный ФО
В Новой Москве при пожаре погиб мальчик 2011 года рождения
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мчс пожарные (2016) | Фото: Накануне.ru

В Новой Москве при пожаре в жилом доме погиб малолетний мальчик, следователи проводят проверку по факту происшествия, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.
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Тело ребенка 2011 года рождения было обнаружено сегодня после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Красная Пахра.

Следователи предварительно установили, что ребенок находился в доме с родственниками, двое из которых госпитализированы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Причины пожара и другие обстоятельства инцидента устанавливаются.

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23.08.2018 13:07 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:07 Екб

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В Новой Москве при пожаре погиб мальчик 2011 года рождения
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