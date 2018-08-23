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Новости
23.08.2018 13:05 Мск (15:05 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Порошенко извинился за обещание в 2014 году быстро захватить Донбасс
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порошенко похмелье (2016) | Фото:

Украинский президент Петр Порошенко попросил прощения за то, что в 2014 году пообещал быстро закончить "АТО" и захватить Донбасс. Он признал, что обещал за "часы" завершить войну, а люди ему поверили.
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"Я сожалею, что породил завышенные ожидания. И я искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не исполнилось. И прошу за это прощения", - сказал Порошенко.

Он добавил, что для него это урок бережного и ответственного отношения к своим словам.

Как сообщало Накануне.RU, днем ранее Порошенко посетовал, что кругом "адвокаты Путина", которые подталкивают его принять российские условия по Донбассу, но он на это никогда не согласится.

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23.08.2018 13:05 Мск | Евгений Чернышёв
15:05 Екб

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Порошенко извинился за обещание в 2014 году быстро захватить Донбасс
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