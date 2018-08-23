Украина меняет правописание в сторону латинизации и суржика

Министерство образования и науки Украины представило новую редакцию украинского правописания. Судя по предлагаемым изменениям, основная идея - это движение в сторону латинизации и отдаление от русского языка путем введения элементов суржика, принятого в УНР.

Читайте также: Вятрович раскритиковал введение латиницы на Украине

Как заявил директор Института языкознания НАН Украины Богдан Ажнюк, проект разрабатывался "на основе новейших языковых явлений, на основе украинской языковой системы и обстоятельств, при которых в эту языковую систему попадают элементы из других языковых систем".

По словам сопредседателя Украинской нацкомиссии по вопросам правописания Максима Стрихи, "правописание будет ориентировано на украинскую традицию, а не на политические указания чужеземных государств".

Например, в словах греческого происхождения вместо буквы "ф" будет ставиться "т". Так, слова кафедра, эфир, миф, марафон, логарифм, Голгофа, Афины будут писаться так: катедра, етер, міт, маратон, логаритм, Голгота, Атени. Это делается, чтобы приблизить написание к латинскому с сочетанием букв "th".

Также в словах греческого происхождения сочетание букв "ау" будет заменено на "ав". Аудиенция, аудитория, фауна, лауреат станут: авдієнція, авдиторія, фавна, лавреат.

Кроме того, в собственных именах иностранного происхождения будет исключена бука "й" перед рядом гласных. Например, Хайям, Сойер, Гойя, Савойя будут писаться так: Хаям, Соєр, Гоя, Савоя.

В начале слов иностранного происхождения буква "х" ("h") будет заменена на "г". Хинди, хоспис, Хонда станут: гінді, госпіс, Гонда.

В целом изменения коверкают речь и вводят элементы суржика, принятого на западной Украине, где сильно влияние польского языка. Суржик - это принятая в сельских районах Украины речь из русских и разнообразных местных слов. При этом в ряде случаев сохраняется многовариантность правописания, чтобы приблизить написание к произношению.

"Общественное обсуждение" нового правописания продлится до 15 сентября, хотя серьезное обсуждение такого важнейшего вопроса, как правописание, невозможно всего за три недели. После этого Украинская нацкомиссия по вопросам правописания подаст окончательный вариант на утверждение в кабинет министров.

Отметим, что выражение "украинская мова" правильнее переводить как "украинская речь", "украинский говор", поскольку корень "мов" означает говорить. Предлагаемые нововведения подтверждают фактический статус мовы как говора и делают шаг в сторону латиницы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в марте министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам подумать на тему введения в стране латиницы.