На "общегородские дебаты" в Екатеринбурге не позвали "единороссов"

Сегодня в Екатеринбурге пройдут неофициальные "общегородские дебаты" для политических партий, которые участвуют в выборах в городскую думу. Однако "единороссы" не получили приглашение на данное мероприятие, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатором неофициальных дебатов выступило свердловское отделение партии "Яблоко". Встреча состоится в ресторане Бирхофф на улице Радищева, 25 в 19.00. От каждой партии будут приглашать по два человека из первых троек на выборах в Екатеринбургскую городскую думу.

Как рассказала представитель "Яблока" Ирина Скачкова, свое участие в мероприятии подтвердили "Справедливая Россия" и КПРФ.

А вот "ЕР" в обсуждении насущных проблем участвовать не будет.

"А они для кого эти дебаты организуют? По-моему, нам ничего не поступало от "Яблока", по крайней мере, мы об этих дебатах ничего даже не знаем", - пояснил Накануне.RU пресс-секретарь регионального отделения "Единой России" Максим Бестфатер.

Он также добавил, что в официальных дебатах, которые будут проходить на радиостанции "Город.FM", партия обязательно примет участие.

Как известно, на радиостанции уже распределили эфирное время для выступления кандидатов. "Город.FM" станет единственной площадкой, где кандидаты в гордуму Екатеринбурга смогут представить себя избирателям, а также вступить в полемику со своими конкурентами.

Однако глава городского избиркома Илья Захаров уточнил, что в этот раз как таковых дебатов не планируется, будут обычные выступления кандидатов.