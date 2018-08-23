Виновников пожара в Новохоперском психоневрологическом интернате с гибелью 23 человек отправили в колонию

Суд вынес приговор по делу о пожаре в Новохоперском психоневрологическом интернате в Воронежской области. Виновных отправили в колонию.

Напомним, инцидент произошел 12 декабря 2015 года. Жертвами стали 23 человека, одному был причинен тяжкий вред здоровью.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, на скамье подсудимых оказались директор интерната Сергей Никифоров и заведующий хозяйством интерната Юрий Дыхненко. Их признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Расследование показало, что данные ответственные сотрудники не установили на чердаке в здании жилого корпуса пожарную сигнализацию, которая должна подавать сигнал о возгорании, и не поддерживали в работоспособном состоянии систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Также ими не было организовано обучение персонала алгоритму действий при возникновении ЧП. Из-за этого начавшийся пожар был обнаружен слишком поздно, что не позволило провести эвакуацию и спасти всех находившихся в здании людей.

Суд вынес свой приговор: Никифорову назначено 2,5 года лишения свободы, Дыхненко - два года. Оба будут отбывать наказание в колонии-поселении. Также они лишены права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в учреждениях органов государственной власти и местного самоуправления на 3 года.