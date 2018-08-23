На Эльбрусе в альпиниста ударила молния

Альпинист погиб при восхождении на гору Эльбрус - в мужчину 1984 года рождения ударила молния.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Кабардино-Балкарии, выясняются все обстоятельства трагедии, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данным ведомства, ЧП произошло 22 августа. Мужчина скончался во время транспортировки в больницу.

Супруга погибшего практически не пострадала. Известно, что супруги приехали из Брянска.

16 августа в Кабардино-Балкарии погиб альпинист-одиночка из Украины. Он сорвался со скалы при прохождении туристического маршрута.