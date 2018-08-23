Глава прикамского управления ФСИН получил прокурорское представление из-за "бунта" в колонии для силовиков

Глава пермского краевого управления ФСИН получил прокурорское представление из-за "бунта" осужденных в колонии для бывших силовиков, передает корреспондент Накануне.RU.

Причина – отсутствие нужного надзора за заключенными и несоблюдение режимных требований и безопасности других осужденных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Дезорганизация работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

В надзорном ведомстве уточнили, что при задержании зачинщик драки с другим осужденным демонстративно порезал предплечье. Еще четверо осужденных – зачинщики происшествия – отправлены в ШИЗО. Находясь в изоляторе, еще один из бунтовщиков причинил себе поверхностные раны предплечья. Всем им помогли врачи.

Напомним, 17 августа в жилом помещении одного из отрядов ИК-37 группа осужденных попыталась организовать крупный бунт. Зачинщики избили одного из осужденных из мести за его помощь администрации колонии. Беспорядки пресекли сотрудники учреждения.

В пресс-службе краевого управления ФСИН Накануне.RU рассказали, что "бунт" – манипуляция заключенных родственниками и СМИ для того, чтобы сместить исполнительного и требовательного начальника учреждения.