"Осторожно, Анна Каренина!" и другие "дорожные" знаки появились в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появились литературные дорожные знаки – "Опасный поворот судьбы", "Вишневый сад" и др. Теперь каждый может найти новый смысл в привычном знаке ПДД в сочетании с цитатой классиков русской и советской литературы. Эти знаки можно увидеть в Литературном квартале, а также на входе в Музей П.П.Бажова, сообщили Накануне.RU в объединённом музее писателей Урала.



Знаки делятся на несколько тем: социальные, детские, любовные. Для детей и родителей есть свои знаки - у музея кукол и детской книги. Агния Барто и специально созданный дорожный знак "Осторожно, бычок качается" предупреждают, что "самый искренний разговор – это разговор с самим собой". Кроме того, появилась и новая трактовка аббревиатуры ДПС – это "дети, полюбившие собак". Разъясняет знак гуманистическая цитата детского писателя Бориса Рябинина о дружбе детей и животных.

Не оставили без внимания и Музей П.П.Бажова – там появился знак "Переход в мир сказов" - то есть в музей легендарного писателя.

Всего в Литературном квартале - около 20 знаков. Каждый житель Екатеринбурга может лично ознакомиться с литературными "знаками" и выбрать свой любимый.