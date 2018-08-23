Бюджет Челябинска пополнился на 228 млн рублей за счет налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов. Соответствующие поправки одобрили депутаты на заседании комиссии по бюджету и налогам гордумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Деньги направят на увеличение штата сотрудников МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба", закупку аварийно-спасательного оборудования для МКУ "Челябинская служба спасения", выполнение работ по развитию сети наружного освещения в парке "Алое поле", на перевозку льготников и закупку медицинского оборудования.

Также средства выделены на открытие филиала "Детской школы искусств №12" и установку Стелы увековечивания памяти 607 воинов южноуральцев за героизм и мужество, проявленные при выполнении интернационального долга за пределами страны.