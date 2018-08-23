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Зауралец в Казахстане потерял паспорт и решил незаконно пересечь госграницу
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паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

21 августа зауральские пограничники задержали жителя Курганской области, который без документов нелегально пересек государственную границу с Казахстаном в Звериноголовском районе.
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Мужчина в Казахстане потерял свой паспорт и решил перейти границу в обход пункта пропуска. Ему помог житель села Б-Карсагульское Катайского района - он довез нарушителя до границы со стороны Казахстана, а затем ожидал его на российской территории, для того чтобы вывезти из пограничной зоны.

Сейчас нарушитель границы задержан для установления личности и принятия процессуального решения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Житель Катайского района привлечен к административной ответственности.

Другие новости по темам: Звериноголовское, нарушитель, госграница, Казахстан, задержание, паспорт, ФСБ
23.08.2018 11:51 Мск | Михаил Белокрылов
13:51 Екб

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Зауралец в Казахстане потерял паспорт и решил незаконно пересечь госграницу
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