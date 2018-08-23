Зауралец в Казахстане потерял паспорт и решил незаконно пересечь госграницу

21 августа зауральские пограничники задержали жителя Курганской области, который без документов нелегально пересек государственную границу с Казахстаном в Звериноголовском районе.

Мужчина в Казахстане потерял свой паспорт и решил перейти границу в обход пункта пропуска. Ему помог житель села Б-Карсагульское Катайского района - он довез нарушителя до границы со стороны Казахстана, а затем ожидал его на российской территории, для того чтобы вывезти из пограничной зоны.

Сейчас нарушитель границы задержан для установления личности и принятия процессуального решения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Житель Катайского района привлечен к административной ответственности.