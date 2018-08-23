Жива! Спустя 12 дней в ямальской тундре нашли потерявшуюся школьницу

Нашлась 15-летняя школьница, потерявшаяся в тундре в Тазовском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Ее нашли сегодня живой. Следователи благодарят правительство Ямала и и.о. губернатора Дмитрия Артюхова за поддержку инициативы следствия в части поисков, сотрудников "Ямалспаса" и всех, кто искал школьницу.

Напомним, 15-летняя школьница покинула стойбище 8 августа. Она ушла в тундру в 100 км от села Гыда, направляясь в гости к своему брату, чей чум располагается в 6-7 км северо-западнее их жилища, но до места так и не добралась.

Родные пытались найти ее самостоятельно. Из-за отсутствия сотовой и спутниковой связи спасатели и силовики узнали о случившемся только через три дня после пропажи, 11 августа. Девочка объявлена в розыск, было возбуждено дело по статье "Убийство".