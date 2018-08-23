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Жива! Спустя 12 дней в ямальской тундре нашли потерявшуюся школьницу
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природа тундра осень (2007) | Фото: Сергей Анисимов/ fotoyamal.ru

Нашлась 15-летняя школьница, потерявшаяся в тундре в Тазовском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Ее нашли сегодня живой. Следователи благодарят правительство Ямала и и.о. губернатора Дмитрия Артюхова за поддержку инициативы следствия в части поисков, сотрудников "Ямалспаса" и всех, кто искал школьницу.

Напомним, 15-летняя школьница покинула стойбище 8 августа. Она ушла в тундру в 100 км от села Гыда, направляясь в гости к своему брату, чей чум располагается в 6-7 км северо-западнее их жилища, но до места так и не добралась.

Родные пытались найти ее самостоятельно. Из-за отсутствия сотовой и спутниковой связи спасатели и силовики узнали о случившемся только через три дня после пропажи, 11 августа. Девочка объявлена в розыск, было возбуждено дело по статье "Убийство".

Другие новости по темам: поиски девочки, янао, тазовский, ямалспас
23.08.2018 12:07 Мск | Тазовский р-н | Михаил Лукашкин
14:07 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.08.2018 11:48 Мск
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Жива! Спустя 12 дней в ямальской тундре нашли потерявшуюся школьницу
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