"Сверим часы". Решетников и Шипов обсудили IT-концепцию Прикамья

Замминистра экономического развития России Савва Шипов ознакомился с векторами развития IT-отрасли в Прикамье – сегодня в Перми прошло совещание с участием федерального чиновника. Губернатор Пермского края Максим Решетников назвал эту встречу удачной возможностью "сверить часы", передает корреспондент Накануне.RU .

"Мы определили приоритетные региональные проекты. В крае накоплен большой объем компетенций. Здесь присутствуют компании, которые реализуют проекты по цифровизации, которые создают благоприятную атмосферу для развития цифровой экономики. Мы готовы учиться и делиться своим опытом", — отметил губернатор

По словам Решетникова, в крае реализуется концепция развития цифровой экономики с планом до 2024 года. Она включает инфраструктуру, подготовку кадров для цифровой экономики, цифровизацию производства, реализацию проектов "Умных" городов и цифровизацию госуправления.

Шипову показали работу поликлиники без регистратуры, где реализуется электронная очередь в кабинет неотложной помощи, и продемонстрировали возможности единой информационной системы Пермского края. Также замминистра ознакомился с работой компаний "ЭР-Телеком Холдинг" и "Промобот" и Пермского краевого многофункционального центра.

Подводя итоги визита, замминистра оценил уровень развития цифровой экономики в регионе и подчеркнул, что цифровизация в Пермском крае действительно носит приоритетный характер. "То, что вы делаете, это полностью соответствует федеральной повестке и происходит в рамках программы "Цифровая экономика". Сейчас для нас наиболее важными являются цифровизация госуслуг. Важно сократить трудозатраты и используемые ресурсы, а также создать комфортные условия для развития инновационных компаний и внедрения новых технологий. Уверен, что Пермский край будет одним из регионов, которые первыми применят решения, разработанные на федеральном уровне", — отметил Савва Шипов. Он добавил, что в ближайшее время министерство намерено выйти в Правительство с предложением о создании отдельной комиссии, которая бы могла заниматься региональной повесткой цифровизации. "Надеюсь, что если предложение будет поддержано, вы примите активное участие в работе комиссии", — добавил он.