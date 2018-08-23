Пермский край купил у РЖД землю для новых дорог. РЖД на эти деньги построит транспортный хаб

Пермский край купил у ОАО "РЖД" земельный участок на улице Локомотивной – соглашение сегодня подписали губернатор Максим Решетников с одной стороны и замгендиректора РЖД Андрей Старков – с другой. Решение о выкупе несколькими днями ранее поддержали депутаты Заксобрания края, предварительная цена сделки 800 миллионов. Оплата пройдет двумя траншами в этом и следующем году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора края.

На выкупленном участке будут проложены новые дороги, а железнодорожники смогут построить новый узел на вырученные от продажи средства.

Транспортно-пересадочный узел, о котором идет речь, будет включать железнодорожный вокзал, автовокзал и удобное место для пересадки на трамваи и личный автотранспорт. Автовокзал затем будет передан в пользование краевой администрации на льготных условиях. Местом размещения узла станет Пермь-II.

РЖД, по словам Старкова, уже готова приступить к проектированию узла. Решетников отметил, что компания накопила хороший опыт благодаря организации логистики Олимпиады и ЧМ-18.

Дорога же, которую запланировало правительство края, свяжет центр Перми с улицей Стаханова. "Сейчас разрабатывается проект освоения участка. Предполагается, что большая часть земли будет использована под транспортную инфраструктуру, дороги. На этом участке планируется прохождение магистрали Стаханова-Строителей и внутренняя дорожная сеть, которая бы связала микрорайоны", - отметил губернатор.