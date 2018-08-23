МИД: РФ не будет прекращать поставки РД-180 в США, это было бы выстрелом в ногу

Россия не намерена прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы США или авиационного титана. В МИД РФ назвали такие меры "выстрелом в ногу".

Напомним, в Совфеде заявляли, что, если Россия решит принять ответные меры на новый пакет санкций США, ограничения могут затронуть поставок ракетных двигателей.

В НАСА после этого заверили, что Соединенные Штаты усердно работают над возможностью отказа от РД-180.

Как уточнил РИА Новости замглавы МИДа Сергей Рябков, в РФ намерены симметрично отвечать на санкции США в отношении отдельных лиц и предприятий. Но, по его словам, "мы не должны осуществлять ничего, что наносило бы ущерб нам самим". Поэтому позиции по экспорту в США не следует рассматривать в качестве опций.