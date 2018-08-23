Польша потребовала дополнительного осмотра частей самолета, разбившегося в 2010 году под Смоленском

Следственный комитет России продолжает работу по уголовному делу о крушении польского самолета под Смоленском.

Напомним, самолет Ту-154М разбился при заходе на посадку 10 апреля 2010 года. В результате погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, от компетентных органов республики Польша поступил запрос о проведении процессуальных действий на территории России. Этот запрос был удовлетворен, и теперь с 3 по 7 сентября этого года пройдет дополнительный осмотр вещественных доказательств - агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся в Смоленске. Он состоится в присутствии польских представителей.

Как уточнила представитель ведомства, осмотр будет производиться опытными следователями центрального аппарата СКР с участием сотрудников Главного управления криминалистики с применением всей необходимой криминалистической техники. Результаты в установленном порядке будут переданы польской стороне.

Напомним, в апреле стало известно, что следствие по делу о крушении польского самолета Ту-154М продлено до конца 2018 года.