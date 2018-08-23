Евгений Куйвашев отстранил от должности "тунгусовца" Кагилева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил от должности начальника Управления капитального строительства (УКС) Свердловской области Олега Кагилева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Что касается УКС. Буквально вчера было получено письмо из прокуратуры о том, что материалы проверки они направили в следственный комитет. Я на время проверки предлагаю отстранить от руководства исполняющего обязанности и подобрать кандидатуру как можно скорее", - заявил глава региона на заседании.

По информации ряда СМИ, Олег Кагилев подозревается в вымогательстве денег. Он входит в скандальный список вице-губернатора Владимира Тунгусова на выборах в гордуму Екатеринбурга.