В челябинском ресторане медведь прокусил губы пьяному посетителю, который полез к животному целоваться

Пьяный житель Челябинска в одном из городских ресторанов получил незначительные травмы от укуса медведя.

Животное является брендом данного заведения.

Инцидент произошел 22 августа - мужчина весь вечер "оказывал знаки внимания" хищнику, а после и вовсе решил его поцеловать. Такой наглости медведь не вытерпел и укусил мужчину за губу. Посетитель не получил серьезных травм.

Как рассказал Накануне.RU один из официантов заведения, животное никогда не бывает голодным, просто назойливый посетитель изрядно вывел мишку из себя.