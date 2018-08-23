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Новости
23.08.2018 11:16 Мск (13:16 Екб)
образование | Пермский край
"Решение тут одно – будем строить". В Прикамье появятся новые общежития для студентов
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет НИУ БелГУ, общежитие (2015) | Фото: bsu.edu.ru

В Перми на заседании правительства подвели предварительные итоги приемной кампании колледжей края и анонсировали строительство новых общежитий для студентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора края.

И губернатор Пермского края Максим Решетников и министр образования и науки Раиса Кассина отметили необходимость совершенствования инфраструктуры, которой годами не уделялось внимания. Так, Кассина сообщила о глобальных планах по строительству общежитий.

"Остро стоит вопрос нехватки мест в общежитиях городов Перми, Чайковского, Кунгура. Нет общежитий в Добрянке, Кизеле, Александровске. Решение тут одно – будем строить", – заявила она.

Сейчас уже идет строительство общежития на 400 мест для иногородних студентов на Вышке-2, оно будет готово к октябрю следующего года. Кроме того, дополнительно включено в адресную инвестиционную программу строительство общежития для авиационного техникума на 600 мест.

Отметим, в этом году на бюджетной основе учиться смогут 15 тысяч поступающих, еще 3 тысячи будут учиться платно. Глава края отметил интерес к прикамским учреждениям среднего профессионального образования абитуриентов из других регионов, а также подчеркнул, что выпускники легко трудоустраиваются по окончании обучения, поскольку программы колледжей направлены на подготовку востребованных на рынке труда специалистов.

"В этом году заказ от работодателей выполнен на 92%. Увеличивается количество абитуриентов, зачисленных на специальности из топ-50 профессий, наиболее востребованных на рынке труда. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 38%", – заявил глава Прикамья.

Министр добавила, что поступать в пермские колледжи из других регионов чаще всего едут удмурты и башкиры. Больше половины приезжих студентов после выпуска остаются жить и работать в Прикамье

Напомним, приём абитуриентов на первый курс в организации среднего профессионального образования продлится до 1 декабря при наличии свободных мест.

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23.08.2018 11:16 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
13:16 Екб

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"Решение тут одно – будем строить". В Прикамье появятся новые общежития для студентов
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