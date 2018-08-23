Суд отправил четвертого подростка, который обвиняется в расправе и убийстве инвалида в Березовском, под домашний арест

Берёзовский суд отправил под домашний арест четвёртого подростка, который обвиняется в смерти 20-летнего Дмитрия Рудакова, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

"Суд, рассмотрев представленные органами СКР материалы, принял решение избрать в отношении четвёртого обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца - до 20 октября", - добавили в ведомстве.

Самого старшего из них арестовали первым. Двое других заключены под стражу сроком на два месяца - до 20 октября 2018 года. Также на месте преступления была 13-летняя девочка, которая снимала убийство на камеру, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что тело убитого Дмитрия Рудакова было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова в Березовском. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В убийстве подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет.

Всем школьникам предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").