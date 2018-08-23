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Общественная палата на низком старте: пора выбирать главу, а к составу остаются вопросы 23 августа новый состав Общественной палаты Свердловской области (ОПСО) соберется на свое первое заседание в обновленном виде. О том, почему непросто шло формирование ОПСО и кто займет место руководителя этой "пестрой" по составу участников структуры, – читайте в материале Накануне.RU.
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23.08.2018 11:08 Мск (13:08 Екб)
политика | Челябинская область
В Агентстве международного сотрудничества Челябинской области, которое отвечает за подготовку к ШОС и БРИКС, назначен новый директор
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Ольга Алейникова (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Агентстве международного сотрудничества Челябинской области сменился руководитель. Новым директором назначен Валерий Денисенко. Соответствующие изменения внесены в базу данных ЕГРЮЛ, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, ранее Агентство возглавляла Ольга Алейникова. 19 июля сотрудники регионального УФСБ задержали первого заместителя министра экономического развития области Антона Бахаева, возглавлявшего объединенную дирекцию по проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, и руководителя агентства международного сотрудничества региона Ольгу Алейникову. Бахаев был заключен под стражу. После допроса Алейникову отпустили под подписку о невыезде.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

Губернатор Борис Дубровский назначил новых ответственных за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Исполнять обязанности руководителя дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске стал начальник управления внешнеэкономических связей минэкономразвития области Денис Исаев. И.о. директора Агентства международного сотрудничества был назначен заместитель руководителя Валерий Денисенко.

В начале августа Дубровский уволил замминистра Бахаева в связи с утратой доверия.

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23.08.2018 11:08 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
13:08 Екб

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В Агентстве международного сотрудничества Челябинской области, которое отвечает за подготовку к ШОС и БРИКС, назначен новый директор
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