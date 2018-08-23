В Агентстве международного сотрудничества Челябинской области, которое отвечает за подготовку к ШОС и БРИКС, назначен новый директор

В Агентстве международного сотрудничества Челябинской области сменился руководитель. Новым директором назначен Валерий Денисенко. Соответствующие изменения внесены в базу данных ЕГРЮЛ, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Агентство возглавляла Ольга Алейникова. 19 июля сотрудники регионального УФСБ задержали первого заместителя министра экономического развития области Антона Бахаева, возглавлявшего объединенную дирекцию по проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, и руководителя агентства международного сотрудничества региона Ольгу Алейникову. Бахаев был заключен под стражу. После допроса Алейникову отпустили под подписку о невыезде.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

Губернатор Борис Дубровский назначил новых ответственных за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Исполнять обязанности руководителя дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске стал начальник управления внешнеэкономических связей минэкономразвития области Денис Исаев. И.о. директора Агентства международного сотрудничества был назначен заместитель руководителя Валерий Денисенко.

В начале августа Дубровский уволил замминистра Бахаева в связи с утратой доверия.