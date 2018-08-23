Свердловские муниципалитеты получат дополнительные средства из областного бюджета: на что направят деньги

Муниципалитеты Свердловской области получат дополнительные средства из регионального бюджета на переселение из ветхого жилья, а также строительство школ и стадионов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Как пояснил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков, сложившаяся в этом году экономия позволила направить 24,4 млн руб. на переселение из аварийного жилья в Серовском городском округе. Также в рамках перераспределения субсидий дополнительные средства на эти же цели получат Камышлов - 13,4 млн руб., Кировград - 6 млн руб., Карпинск - 5,6 млн руб. Кроме этого, увеличен объем субсидии Дегтярску на 330 тыс. руб.

В рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий для Екатеринбурга предусмотрены субсидии на 2019 и 2020 годы по 743 млн руб. на год. Деньги пойдут на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в Солнечном и Академическом микрорайонах города.

Кроме того, уточнено распределение субсидий на строительство и реконструкцию муниципальных школ. Так, в 2018 году Нижний Тагил получит дополнительно 100 млн руб.для строительства школы в микрорайоне Муринские пруды. В 2019 году Каменск-Уральский получит дополнительные 15,2 млн руб.: в рамках госпрограммы здесь будет построена школа в микрорайоне Южный.

Также дополнительные 86,8 млн руб. в следующие два года получит Невьянский городской округ. Дополнительные 5 млн руб. получит и Полевской: деньги пойдут на реконструкцию футбольного поля в муниципалитете.

Субсидии предоставляются муниципалитетам в рамках госпрограммы "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года".