От МКС отстыковался ТГК "Прогресс МС-08", находившийся в составе станции с февраля 2018 года

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-08" отстыковался от МКС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦНИИмаш.

Отстыковка произошла в соответствии со штатной программой - в 5.16 мск ТГК отделился от стыковочного узла российского служебного модуля "Звезда".

В ЦНИИмаш напомнили, что "Прогресс МС-08" находился в составе МКС с 11 февраля 2018 г.

Согласно плану полёта, 30 августа ТГК должен сойти с орбиты и быть затоплен.

Отмечается, что в 4.58 "Прогресс МС-08" войдет в атмосферу Земли, а падение его несгораемых элементов произойдёт в 5.07 мск. "в несудоходном районе акватории Тихого океана с координатами 41.18 ю.ш. – 224.29 в.д".