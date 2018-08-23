Транспортник Ан-26 впервые в истории отработал посадку на автотрассу

Впервые в истории российской авиации на автотрассу приземлился военно-транспортный самолет. Ан-26. Об этом сообщил начальник штаба материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ генерал Алексей Кузьменков.

С понедельника в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности в преддверии масштабных маневров "Восток-2018".

Посадка Ан-26 и четырех штурмовиков Су-25СМ прошла на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, передает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе в Хабаровском крае в рамках "Востока-2018" военные самолеты совершили посадку на одну из трасс. В учениях были задействованы истребители Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31.