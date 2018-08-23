ФСБ напоминает любителям пострелять уток о порядке ведения охоты в пограничной зоне

В Зауралье с 25 августа и до конца года открывается сезон охоты на пернатую дичь.

Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям обращается к охотникам с предупреждением изучить правила "работы" в приграничной зоне.

Данная охота осуществляется в пределах 5-ти километровой полосы местности вдоль государственной границы на суше, российских берегов пограничных рек, озер и иных водных объектов в светлое время суток, на основании разрешения, в остальной части пограничной зоны - с уведомлением подразделений Пограничного управления.

Пограничные органы могут ограничивать место и время проведения охоты на территории, непосредственно прилегающей к государственной границе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Следует отметить, что охота в пределах километровой полосы местности вдоль государственной границы запрещена.

Чтобы получить разрешение на охоту в пограничной зоне в пределах 5-ти километровой полосы местности, необходимо направить в Пограничное управление или в одно из его подразделений соответствующее заявление. В нем должны быть указаны сведения о месте, времени проведения, количестве участников, лице, ответственном за охоту. Все подробности можно узнать, позвонив по телефону 8 (3522) 47-61-13.