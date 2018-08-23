"Криминальные выборы" продолжаются. В Екатеринбурге коммунистам угрожали расправой за агитацию

Кандидаты в гордуму Екатеринбурга продолжают получать угрозы в свой адрес. Так называемые "криминальные выборы" сказались и на партии коммунистов, в частности, на руководителе "Городского контроля" КПРФ Руслане Камалетдинове, который является кандидатом в депутаты по Кировскому району, передает корреспондент Накануне.RU

Как сообщил коммунист в Facebook, накануне его единомышленники получили угрозы от неизвестных лиц. По его словам, они угрожали физической расправой распространителям агитационных материалов и требовали прекратить агитацию за кандидата и за партию КПРФ.

"Ситуация развивалась у ТК "Современник" (6 округ Кировского района), когда к моему товарищу подошли несколько ребят и дерзко попросили его прекратить агитировать за меня и политическую партию КПРФ. Получив отказ, они начали угрожать ему физической расправой. После вызова наряда полиции, диалог был завершен с обещанием - угрозой приехать завтра", - говорит Камалетдинов.

Коммунист уже написал заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности злоумышленников.

Отметим, что выборная компания в Екатеринбурге давно перешла в уголовное русло. Так, недавно кандидату в городскую думу от КПРФ Андрею Хабарову разбили машину. Начальнице предвыборного штаба кандидата в гордуму от "ЕР" Виктора Карташева неизвестные подожгли автомобиль. В полицию было подано уже 23 жалобы. Между тем, глава избиркома Свердловской области Валерий Чайников ранее заявлял, что не видит серьезных нарушений, которые хоть каким-то образом связаны с избирательной кампанией. По его мнению, это не стоит рассматривать как покушение на избирательную систему.