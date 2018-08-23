В Донбасс прибыла 80-я гумколонна МЧС России

В Донбасс прибыла 80-я колонна МЧС России с гуманитарным грузом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Утром гумконвой достиг пунктов пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на российско-украинской границе. Все автомобили прошли таможенную проверку.

"Автомобили колонны доставят жителям Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов и медицинского имущества", - говорится в сообщении.

В настоящее время на специальных пунктах приёма груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи, которая будет распределена между нуждающимся населением областей.