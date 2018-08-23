На Москве-реке моторная лодка столкнулась с баржей, есть погибший

Один человек погиб при столкновении баржи с моторной лодкой на Москве-реке в Московской области, передает РИА Новости.

Еще одного человека удалось спасти.

Сообщение о ЧП в городском округе Коломна в 23:35 среды. Грузовая баржа столкнулась с моторкой в районе слияния Москвы-реки и Оки.

Напомним, в июне под Волгоградом столкнулись баржа и прогулочный катамаран "Елань-12", в результате инцидента погибли 11 человек, пятеро получили травмы.

За штурвалом катамарана находился его собственник - экс-глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, он погиб. Владельца лодочной станции, который позволил выйти в акваторию Волги катамарану, перевели под домашний арест.