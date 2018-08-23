Чудом избежали трагедии. В пермском аэропорту на взлет одновременно вышли военный Миг-31 и аэробус "Аэрофлота"

В пермском аэропорту "Большое Савино" на взлетной полосе "встретились" военный МиГ-31 и гражданский борт "Аэрофлота". Самолеты одновременно пошли на взлет и только экстренное торможение пассажирского борта предотвратило трагедию, передает корреспондент Накануне.RU.

В момент взлета в самолете находились 143 человека. Они должны были улететь в Москву в 7.55 22 августа, но смогли сделать это только через три часа, сообщает "Коммерсант-Прикамье". В это же время дежурная пара МиГ-31 выполняла взлет по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности частей Центрального военного округа. В итоге пилотам "Аэрофлота" пришлось применить экстренное торможение и пропустить военных.

Транспортная прокуратура и военная надзорное ведомство Пермского гарнизона начали проверку ситуации, уточняет издание. Эксперты полагают, что ситуация стала результатом несогласованности гражданской и военной администраций – взлетно-посадочная полоса аэрогавани принадлежит военным, их самолеты, согласно воздушному кодексу, имеют преимущество на взлет перед гражданскими.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры Накануне.RU сообщили, что не комментируют ситуацию.