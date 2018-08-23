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"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
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общество  |  комментариев: 13
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Общественная палата на низком старте: пора выбирать главу, а к составу остаются вопросы 23 августа новый состав Общественной палаты Свердловской области (ОПСО) соберется на свое первое заседание в обновленном виде. О том, почему непросто шло формирование ОПСО и кто займет место руководителя этой "пестрой" по составу участников структуры, – читайте в материале Накануне.RU.
23.08.2018
общество ;
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В Златоусте компания "КомРит" выбрасывала в лес трупы бездомных животных
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бродячая собака (2017) | Фото:Накануне.RU

В Златоусте общественная организация помощи бездомным животным "Подари жизнь" обратилась в прокуратуру с требованием разобраться в действиях компании "КомРит", которая занимается отловом бродячих животных.
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В выделе 18 квартала 247 Златоустовского участкового лесничества обнаружено 5 мест складирования трупов отловленных организацией в ноябре и декабре 2017 года и умерщвленных безнадзорных собак, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В отношении фирмы возбудили административные дела. Сейчас организации грозит штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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23.08.2018 10:18 Мск | Златоуст | Михаил Белокрылов
12:18 Екб

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В Златоусте компания "КомРит" выбрасывала в лес трупы бездомных животных
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