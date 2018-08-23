В Златоусте компания "КомРит" выбрасывала в лес трупы бездомных животных

В Златоусте общественная организация помощи бездомным животным "Подари жизнь" обратилась в прокуратуру с требованием разобраться в действиях компании "КомРит", которая занимается отловом бродячих животных.

В выделе 18 квартала 247 Златоустовского участкового лесничества обнаружено 5 мест складирования трупов отловленных организацией в ноябре и декабре 2017 года и умерщвленных безнадзорных собак, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В отношении фирмы возбудили административные дела. Сейчас организации грозит штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.