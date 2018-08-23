Уралец получил 9 лет "строгача" и 20 млн рублей штрафа за дачу взятки следователю СКР

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 45-летнему жителю города Березовский. Он пытался дать многомиллионную взятку следователю Следственного комитета.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, подсудимый намеревался передать должностному лицу Уральского следственного управления на транспорте СКР взятку в размере 10 млн руб. Деньги предназначались за принятие незаконных процессуальных решений по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, возвращение документов и предметов преступления, а также непринятие мер по привлечению к уголовной ответственности.

14 декабря 2016 года при передаче 2 млн руб. взяткодателя задержали сотрудники регионального УФСБ. Суд вынес свой приговор: девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки - 20 млн руб.