Свердловчанин признан виновным в истязании матери и убийстве кота

В Красноуфимске местный житель признан виновным в истязании матери и жестоком обращении с животным. Ему назначили два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с августа 2017 года по январь 2018 года мужчина систематически наносил побои своей матери, а также высказывал в ее адрес угрозу убийством.

Также в феврале 2018 года уралец более пяти разу ударил кошку об пол, в результате чего она погибла. В этот момент он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор в законную силу не вступил.