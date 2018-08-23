УФАС проверит контракт по ремонту фонтана в Копейске стоимостью 16,9 млн рублей

УФАС проверит контракт по ремонту фонтана на площади Славы в Копейске стоимостью 16,9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.
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Контракт был заключен 6 августа управлением строительства с единственным поставщиком ООО "Флагман".
По информации СМИ, ремонт фонтана начали до заключения контракта в июле.
Напомним, в июне УФАС выдало управлению предписание об отмене закупки по выбору подрядной организации для капитального ремонта фонтана, поскольку заказчиком был неправомерно выбран способ закупки – конкурс с ограниченным участием вместо аукциона.
Закупку отменили, но конкурентная процедура так и не была проведена.