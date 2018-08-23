Deutsche Bank, угрожая разрывом отношений с правительством РФ, запросил данные о чиновниках

Лондонское подразделение Deutsche Bank направило в правительство России письмо с требованием обновить клиентскую информацию о себе, пишут "Ведомости".

В апреле крупнейшие международные банки получили письма от сенаторов США с требованиями предоставить данные о связях с российскими бизнесменами, попавшими в так называемый "кремлевский список" Минфина США. В их числе был и Deutsche Bank.

Отмечалось, что в случае невыполнения изложенных в письме требований банкам грозит правительственное расследование.

В письме, которое оказалось в распоряжении "Ведомостей", говорится, что Deutsche Bank анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него данные в рамках практики Know your customer (KYC, "знай своего клиента"). Она подразумевает получение информации о клиентах для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма.

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы", сказано в письме Deutsche Bank, "может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения".

По данным издания, российские власти не стали отправлять ответ. Никаких других уведомлений от Deutsche Bank за этим не последовало.

Напомним, 30 января США представили "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту России Владимиру Путину.В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство Администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В Минфине отметили, что на фигурантов "кремлевского доклада" в США не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.