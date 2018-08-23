Прокуратура заставила власти южноуральского города убрать свалку отходов у СНТ

В Юрюзани на въезде в СНТ "Сад №1 имени Козелова" местные жители и дачники набросали отходы - образовалась свалка мусора.

Земельный участок, на котором расположена свалка, находится в границах Юрюзанского городского поселения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

По результатам проверки прокурором в адрес главы города было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Представление рассмотрено, директор МКУ "Комитет городского хозяйства" привлечен к дисциплинарной ответственности.

Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов ликвидирована в полном объеме.