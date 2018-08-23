Опрос: большую часть семейного бюджета весной челябинцы тратили на покупку продуктов и оплату услуг ЖКХ

Социологи челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) провели инициативный опрос среди челябинцев в апреле-мае текущего года. Всего в исследовании участвовало 700 респондентов, каждого из которых попросили рассказать о структуре трат в семейном бюджете, передает корреспондент Накануне.RU.

Большая часть заявила о том, что основная часть семейного бюджета уходит на покупку продуктов питания и оплату услуг ЖКХ, таких граждан было зафиксировано 37,8% и 28,7% соответственно. При этом на покупку одежды и обуви у большинства уходит 16,2%, 6,3% составляет оплата кредитов и займов, 5,1% удается откладывать.

"Хорошо видно, что чем более низкий уровень материальной обеспеченности имеет респондент, тем большая часть его расходов приходится на покупку продуктов питания и оплату коммунальных услуг", - отметили социологи.

Рост цен в сфере ЖКХ привел к тому, что эти траты выбились в структуре расходов семей на второе место и прочно закрепились на этой позиции.

"Оплата коммунальных услуг – вторая по величине в структуре расходов горожан. Далее идёт покупка одежды и обуви, а следом – оплата кредитов и займов. И совсем небольшая часть – то, что удаётся отложить в качестве сбережений", – говорится в исследовании.

Доля тех, кто имеет возможность откладывать сбережения, невелика и в целом коррелирует с данными по России.

Согласно последним опросам ВЦИОМа, у 63% российских граждан не имеется фактически никаких накоплений.