Апелляцию на приговор за нападение на Dj Smash рассмотрят 19 сентября

Назначена дата рассмотрения апелляции на приговор экс-депутату заксобрания Прикамья Александру Телепневу и Сергею Ванкевичу, которые наказаны за избиение Dj Smash (Андрей Ширман), передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание состоится в краевой инстанции в 9.30 19 сентября. Его проведет судья Александр Богомягков.

Напомним, Телепнев и Ванкевич получили по два года колонии-поселения за то, что в феврале этого года избили Ширмана в ночном клубе "Дом культуры". Позже политик решил обжаловать вердикт. В своем Instagram музыкант заявил, что "благодаря апелляции есть возможность добиться для осужденных более строгого наказания: удастся "посадить" или на более долгий срок или сделать имеющееся наказание строже: для них есть сюрприз".