На трассе в Башкирии загорелся автобус с туристами из Магнитогорска

В Белорецком районе на 125 км трассы Уфа-Белорецк загорелся автобус с жителями Магнитогорска, которые возвращались с отдыха в Абхазии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе государственного комитета республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел вчера днем. В моторном отсеке автобуса произошло задымление.

"Водитель оперативно остановил транспортное средство и открыл двери. Пассажиры смогли быстро покинуть салон. После этого шофер взял огнетушитель и залил моторный отсек пеной, в котором уже было небольшое открытое пламя", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

На место выезжали сотрудники аварийно-спасательной службы комитета, поскольку на данном участке отсутствует сотовая связь. Помощь пассажирам автобуса не понадобилась, они уехали на попутном транспорте.