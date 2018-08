Кафельников претендует на попадание в Зал славы тенниса

Напомним, что Кафельников первым из российских теннисистов выиграл турнир "Большого шлема" в одиночном разряде ("Ролан Гаррос" 1996 года), а также стал первой ракеткой мира (3 мая 1999 года). На его счету также победа на Открытом чемпионате Австралии в 1999-м и олимпийское "золото" игр 2000 года в одиночном разряде. Кроме этого в парном разряде он три раза побеждал на "Ролан Гаррос" (1996, 1997, 2002) и один раз на Открытом чемпионате США (1997). В 2002 году в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса.

В общей сложности за карьеру российский теннисист завоевал 26 трофеев в одиночном разряде и 27 в парном.

Помимо Кафельникова на попадание в Зал славы претендуют также испанец Серхи Бургера, швед Йонас Бьоркман, хорват Горан Иванишевич, австриец Томас Мустер, француженка Мэри Пирс, испанка Кончита Мартинес и китаянка Ли Наи.

