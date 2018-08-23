Рабочим уральского поселка не заплатили 3,5 млн рублей: в ситуации разбирается Следственный комитет

На Среднем Урале Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты на предприятии в поселке Красноглинный.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в период с марта по конец мая 2018 года руководство частного предприятия, ведущего лесоперерабатывающую деятельность в данном поселке, не заплатило своим сотрудникам за работу. По данным следствия, общий размер задолженности перед людьми составил более 3,5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Сейчас проводятся допросы свидетелей, анализируется вся интересующая финансовая и бухгалтерская документация.

Следователи СКР устанавливают конкретное лицо для привлечения к уголовной ответственности. Также ведется работа по возмещению ущерба, причиненного работникам предприятия.